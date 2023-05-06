Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi kavşağında A.K. idaresindeki CJY 6230 plakalı otomobil, N.A. yönetimindeki 43 BC 969 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü A.K. ile 4 yaşındaki oğlu K.K. ve otomobilde bulunan M.T. ve S.Ş. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.