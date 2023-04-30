Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen Ramazan Ç. idaresindeki 35 ASJ 560 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Naci Z. idaresindeki 34 CJC 726 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Hülya Z. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada ehliyetine daha önce el konulduğu öğrenilen Ramazan Ç'ye ise 5 bin lira ceza kesildi.