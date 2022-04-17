Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda K.A. idaresindeki 41 AEH 097 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen S.G'nin kullandığı 34 DKF 779 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan S.G. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Esmer Geçal - Güncel