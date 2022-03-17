Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Seyran Sokak'ta Kemal E. yönetimindeki 34 ELJ 654 plakalı hafif ticari araç ile Bilal Y'nin kullandığı 34 CAT 112 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Bilal Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Tragger, 112, Güncel, Haberler

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