Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın yaya yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaya hastanede tedavi altına alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaya hastanede tedavi altına alındı. Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde seyreden Mert Ö. idaresindeki 06 ACD 225 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ç'ye çarptı. Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Tragger Hükümet Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın yaya yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.