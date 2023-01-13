Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın yaya yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaya hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaya hastanede tedavi altına alındı.
Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde seyreden Mert Ö. idaresindeki 06 ACD 225 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ç'ye çarptı.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel