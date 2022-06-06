Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler

Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Ankara istikameti güney yan yolda E.İ. idaresindeki 16 YE 906 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen B.G'ye (8) çarptı. Yaralanan çocuk, ?sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun bir süre önce Tatlıkuyu Vadisi sosyal tesislerinde ailesinin yanından kaybolduğu, bulunması için polise ihbarda bulunulduğu öğrenildi. AA / Esmer Geçal - Güncel Güncel Haberler

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