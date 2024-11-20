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Kocaeli'de Hafif Ticari Araç Otobüs Durağına Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Kocaeli'de Hafif Ticari Araç Otobüs Durağına Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
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İzmit ilçesinde D-100 kara yolunda seyreden hafif ticari araç otobüs durağına çarparak kaza yaptı. Sürücü ağır yaralanırken, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Eyüp İ. idaresindeki 26 PE 544 plakalı hafif ticari araç Kuruçeşme Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak kimsenin bulunmadığı sırada otobüs durağına çarptı.

Kazada araçta sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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