Kocaeli'de Güvenlik Görevlisi ile İş Arkadaşı Arasında Silahlı Kavga: İkili Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde güvenlik görevlisi ile iş arkadaşı arasında silahlı kavga çıktı. Arbedede aynı silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan ikili hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyenin güvenlik görevlisi Kasım Kalın, iş çıkışı Tamer Yatan'ı çay içmeye güvenlik kulübesine çağırdı. Güvenlik kulübesinde yaklaşık bir saat oturan ikili arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tek silahın kullanıldığı arbedede çıkan kurşunlarla ikili yaralandı. Durumu gören belediye çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan Tamer Yatan ve Kasım Kalın'ı ambulansa Körfez Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tamer Yatan ve Kasım Kalın hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgi inceleme başlattı. - KOCAELİ