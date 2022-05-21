Kocaeli'de görme engelli bireyler temsili olarak tek başına oy kullandı - Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Beyazay Derneğince görme engelli bireylerin temsili olarak tek başına oy kullandığı etkinlik düzenlendi.

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile görme engelli seçmenlerin oyun gizliliği esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlanması dolayısıyla İzmit ilçesindeki Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte bu bireyler temsili olarak tek başına oy kullandı.

Etkinliğe katılan görme engelli bireyler, Türkiye Beyazay Derneğince Braille alfabesiyle hazırlanan şablonlarla temsili olarak tek başına oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, konuşmasında, Türkiye'nin seçimi en iyi yapan ülkelerin başında geldiğini belirtti.

Türkiye'deki hiçbir seçime şaibe girmediğini söyleyen Özel, bütün seçimlerin yargı denetiminde yapıldığını ve sonuçlarının saygıyla karşılandığını bildirdi.

Türkiye'deki seçim sistemine değinen Özel, "En iyi yaptığımız işlerin başında seçim işi geliyor. İşte bugünkü simülasyon, görme engellilere dönük bu şablon, oy kullanma usulüyle ilgili konuyu da dünyada belki ilk yapan ülkeler arasında Türkiye yer almış olacak." dedi.

Özel, seçim yasasında, 2 ay önce görme engellilerin kendi hür iradelerini sandığa doğru bir şekilde yansıtmaları için değişiklik yapıldığını hatırlattı.

Son değişiklik sayesinde görme engelli bireylerin rahat bir şekilde oy kullanacağına dikkati çeken Özel şöyle devam etti:

"Diğer bütün engelli grupları kendisini sandıkta ifade edebiliyor ama görme engelli kardeşlerimiz de yanına girdiği bir yakını veya ona yardımcı olan birinin vasıtasıyla oylarını kullanıyorlardı. Her bir oyun kıymetinin arttığı bu dönemde, bunun öneminin farkındayız. Türkiye'de seçimlere katılma oranı yüzde 85-86'lar civarında ama kayıtlı engelli vatandaşların oy kullanma oranı yüzde 70 olmuş. Bunun yüzde 85-86, normal vatandaşımızın neyse bunun da aynı şekilde olması gerektiğini belirtmek istiyorum."

Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva da evrenin, dünyanın, şartların insanlara göre ayarlanması gerektiğini belirterek sistemlerin insanlara uyumlu olması gerektiğini kaydetti.

Ayva, seçim kanunundaki değişikliğe değinerek "Herkes kendi oyunu kendi kullansın, kendi ülkesinin, kendi şehrinin siyasetini kendisi belirlesin noktasına gittik." dedi.

"Görme engelli vatandaşlarımızın özgür iradelerini kullanabilmeleri açısından güzel bir düzenleme oldu"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise kentte fark oluşturan öncü bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Engelli bireylerin hür iradelerinin sandığa yansımasının önemine dikkati çeken Büyükakın, "Görme engelli kardeşlerimizin seçimlerde özgür iradelerini çok daha engelsiz bir şekilde ve seçim güvenliğine uygun bir şekilde yerine getirmeleri için yapılan kanuni düzenlemenin burada bir simülasyonunu yapıyoruz. Gerçekten çok anlamlı bir etkinlik. Kime oy verdiğini bilmeyen, zaman zaman birçok tartışmaya yol açan, uygulamalar esnasında suistimallerin de gündeme gelebildiği birtakım zorluklar yaşanıyordu. Bu son kanuni düzenleme gerçekten görme engelli vatandaşlarımızın seçim güvenliği açısından ve özgür iradelerini kullanabilmeleri açısından güzel bir düzenleme oldu." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından meyve isimlerinin yer aldığı oy pusulaları sayıldı. Etkinlikte 16 kişinin oy kullandığı ve sayıma göre "karpuz" partisinin ilk sırada yer aldığı açıklandı.