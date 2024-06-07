Kocaeli Valiliği, Gönülden Gönüle Projesi kapsamında 50 aileye ziyarette bulundu

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gölcük, Kandıra, İzmit, Gebze ve Çayırova ilçelerinde 50 aileye ziyarette bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda vali yardımcıları Ekrem Çalık, Ertuğ Şevket Aksoy, Abdul Rauf Ulusoy, Mustafa Ayhan ve Şenol Kaya, Gölcük, Kandıra, İzmit, Gebze ve Çayırova ilçelerinde 50 aileyi ziyaret etti.

Ailelerin ihtiyaç durumlarını inceleyen vali yardımcıları, Vali Yavuz'un selamlarını ileterek, gerekenlerin yapılacağını bildirdi.

Ziyaretler sırasında karşılaştıkları mahalle sakinleriyle de sohbet eden vali yardımcıları, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.