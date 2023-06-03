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Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'de mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte geçen ay göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalarında 187 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte geçen ay göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalarında 187 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Göçmen Güncel Haberler

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