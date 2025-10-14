Haberler

Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yolla yurda sokulan 3 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında, bir araçta Suriye uyruklu üç göçmeni ele geçirdi.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulan 3 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, göçmen kaçakçıları tarafından kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine harekete geçildi.

Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen uygulamada durdurulan 34 plakalı araçta, Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüsü ve organizatör olduğu değerlendirilen M.Ş.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

Şoförü yaka paça indiren polis brandayı kaldırınca gözlerine inanamadı
Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike

Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.