Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yolla yurda sokulan 3 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında, bir araçta Suriye uyruklu üç göçmeni ele geçirdi.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulan 3 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, göçmen kaçakçıları tarafından kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine harekete geçildi.
Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen uygulamada durdurulan 34 plakalı araçta, Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüsü ve organizatör olduğu değerlendirilen M.Ş.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.