Haberler

3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 tutuklama

3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenleri güvenli evlerde bekletip başka illere sevk eden şüphelilere yönelik 16 kişi gözaltına alındı. 11’i tutuklandı, 39 göçmen ise sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

KOCAELİ merkezli 3 ilde, yurda getirdikleri düzensiz göçmenleri güvenli evlerde bekletip araç değiştirerek batı illerine sevk ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütünün deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, sınır illerinden yurda getirdikleri düzensiz göçmenleri güvenli evlerde beklettikleri, daha sonra Ankara, Bolu ve Düzce üzerinden araç değiştirerek Kocaeli'ye sevk ettikleri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Kocaeli, Tokat ile Sakarya'da belirlenen adreslere ve araçlara yönelik 10 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, 39 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Aramalarda sahte pasaport ve kimlik belgeleri ele geçirilirken, suçta kullanıldığı belirlenen biri TIR, 10 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, kaçmaya çalışan bazı göçmenlerin taksiye binme anı, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

Savaşta dikkat çeken gelişme! Aylar sonra bir ilk yaşandı
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki

Maç sonunda olay tepki
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi

Duygulandıran buluşma! Gözyaşlarını tutamadı
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı