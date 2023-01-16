Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Ocak tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 28 yabancı uyrukluyu yakaladı. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Göçmen Güncel Haberler

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