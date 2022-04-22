Kocaeli'de gıda fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Akse Mahallesi GOSB 1100 Sokak'ta bulunan gıda fabrikasında üretim bölümünün fırın bacasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, fabrika çatısı zarar gördü.
AA / Esmer Geçal - Güncel