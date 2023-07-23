Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın dronla görüntülendi

Kartepe ilçesine bağlı Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokakta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Başkanlığına bağlı 23 aracın yanı sıra Sakarya Büyükşehir İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin alandaki soğutma çalışması devam ediyor. (DHA)