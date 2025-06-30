Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.