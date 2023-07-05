Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kocaeli'de bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, işlenmemiş plastik ve kartonların bulunduğu depoda çıktı ve 500 ton geri dönüşüm atığında hasara yol açtı.