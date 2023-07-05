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Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncel Haberler

Kocaeli'de bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, işlenmemiş plastik ve kartonların bulunduğu depoda çıktı ve 500 ton geri dönüşüm atığında hasara yol açtı.

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balçık Mahallesi 3256. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinin açık bölümündeki işlenmemiş plastik ve kartonların yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atık bölümünü tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın, 500 ton geri dönüşüm atığında hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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