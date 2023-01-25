Kocaeli'de geri dönüşüm için depolanan lastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüme gidecek araç lastiklerinin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüme gidecek araç lastiklerinin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü.
Balçık Mahallesi 3211 Sokak'ta geri dönüşüm için bekletilen lastiklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Depolanan araç lastiklerinin bir kısmı yandı.
Kaynak: AA / Güncel