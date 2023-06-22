Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karatepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Dumanlardan 3 kişi etkilenirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Ertuğrul Gazi Mahallesi Mihriban Sokak üzerinde bulunan Akademi Çevre fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken fabrika çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek çalışma başlattı. Öte yandan dumandan 3 kişinin etkilendiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.