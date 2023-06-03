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Kocaeli'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Kocaeli'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının fabrikaya sıçramaması için önlem aldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın deposundaki geri dönüşümden elde edilen plastik maddeler alev alarak yanmaya başladı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye, yangının fabrikaya sıçramaması için önlem alarak soğutma işlemi de yaptı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Çayırova İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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