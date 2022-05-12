Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü.
ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Göktuğ Sokak'ta Halil B'ye ait geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Depodan alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
AA / Esmer Geçal - Güncel