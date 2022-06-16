Kocaeli'de geminin ambarına düşen işçi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de geminin ambarına düşen işçi yaralandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de geminin ambarına düşen işçi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin ambarına düşen işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin ambarına düşen işçi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir limanda demirli gemide çalışan Mehmet Fatih Kurt, henüz belirlenemeyen nedenle ambar bölümüne düştü.

Olay yerine gelen ekipler Kurt'u bir saatlik çalışmanın ardından ambardan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kurt'un yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Mehmet Fatih Kocaeli Körfez Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title