Kocaeli'de Gaz Sızıntısı: İtfaiye Müdahale Etti
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir gaz dolum tesisinde meydana gelen gaz sızıntısı, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda, azot protoksit üretim kazanında yaşanan sızıntı sonrası AFAD, polis ve sağlık ekipleri de bölgeye yönlendirildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde yaşanan sızıntı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bertaraf edildi.
Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan bir endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisindeki azot protoksit üretim kazanında gaz sızıntısı oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle soğutulan kazandaki gaz bertaraf edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel