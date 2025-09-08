Kocaeli'de Freni Boşalan İş Makinesi Kazaya Neden Oldu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde freni boşalan iş makinesi, yokuştan inerken önce 2 otomobile, ardından bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Caddesi'nde meydana geldi. S.O. yönetimindeki iş makinesi, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı. İş makinesi, önce B.G. yönetimindeki 41 TP 803 plakalı otomobile, ardından İ.K.'nın kullandığı 54 AGS 534 plakalı otomobile çarptı. İş makinesi, daha sonra yol kenarındaki binanın duvarına çarparak durabildi.

Kazada iş makinesi sürücüsü S.O. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılardan 1'i ağır olmak üzere 2 çocuk ile iş makinesi sürücüsü ve otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),