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Kocaeli'de firari uyuşturucu taciri yakalandı

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Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda E.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö'yü (26) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kocaeli Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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