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Kocaeli'de firari uyuşturucu taciri yakalandı

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Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari uyuşturucu taciri N.Ç. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.Ç'yi (39) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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