Kocaeli'de firari uyuşturucu taciri yakalandı
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari uyuşturucu taciri N.Ç. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.Ç'yi (39) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.