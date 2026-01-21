Haberler

Kocaeli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından Darıca'da yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ç'yi (34) Darıca'da yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
