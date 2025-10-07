Haberler

Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de hakkında toplam 18 yıl 22 ay hapis cezası bulunan ve 11 ayrı ifadeye yönelik araması olan firari hükümlü H.C. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Çayırova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Trabzon'daki adli makamlarca hakkında toplam 18 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 12 bin lira adli para cezası bulunan ve ayrıca 11 ayrı ifadeye yönelik araması olan H.C. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
