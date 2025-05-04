Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli'de, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. hakkında yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Hükümlü, uyuşturucu suçlarından hüküm giymişti.

???????Kocaeli'de, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan A.O. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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