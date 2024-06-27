Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İzmit ilçesinde yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.H'yi İzmit ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.