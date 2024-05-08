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Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlara teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S'yi (26) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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