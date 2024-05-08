Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlara teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S'yi (26) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.