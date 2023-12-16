Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. D.B isimli şahıs, infaz kurumuna yasak eşya sokma suçundan aranıyordu.
Kocaeli'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.B'yi (54) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.