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Kocaeli'de Fındık Hasadı Başladı

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Kocaeli'nin Kandıra ve Gölcük ilçelerinde fındık hasadı başladı. Üreticiler, mevsimlik işçilerle birlikte fındıkları topluyor. Kandıra'da fındık rekoltesi 20 bin ton civarında olduğu belirtilirken, işçi maliyetleri ve işçi bulma sorunu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Kocaeli'nin Kandıra ve Gölcük ilçelerinde budama, gübreleme, ilaçlama ve ot biçme işlemlerinin ardından olgunlaşan fındık, hasat ediliyor.

Kandıra ilçesinin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık, toplanmaya başladı.

Bu yıl günlük yevmiyenin 1300 lira olduğu fındık toplama işinde bazı üreticiler hasadı kendi imkanlarıyla yaparken bazıları ise mevsimlik işçileri tercih ediyor.

Zahmetli olan fındık hasadı için özellikle doğu illerinden gelen mevsimlik işçiler, sezon boyunca fındık toplayacak.

"Kandıra'da fındık rekoltesi 20 bin ton civarında"

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, AA muhabirine, Kandıra'da fındık rekoltesinin 20 bin ton civarında olduğunu belirtti.

Bu yıl fındık rekoltesinde, dolu ve kuraklık gibi nedenlerle yüzde 20 civarında düşüş beklediklerini aktaran Çetin, "İşçi maliyetleri ve işçi bulma problemi, bölgemizde büyük sorun haline geldi. Bu engeli aşmak için Büyükşehir Belediyemizden file talebinde bulunduk. Fındık altına file seriminin işçi maliyetini düşüreceğini biliyoruz. Önümüzdeki sene üreticilerimizin fındık altına file sererek işçilik maliyetlerinden kurtulacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Orhan Mahallesi'nde fındık bahçesi sahibi Kenan Yılmaz da 20 dönümlük fındık bahçesinden 4 ton civarında rekolte beklediğini kaydetti.

Fındık hasadının zahmetli olduğuna işaret eden Yılmaz, "Hasat zamanı geldi, başladık. İşçimizi bulduk. Sabah saat 8.00'de başlıyoruz, akşam saat 18.00'e kadar devam ediyoruz. Topladıktan sonra iş bitmiyor. 4-5 gün kurutması sürüyor. Sonra makineden çıkarıp tanede kurutması var. Ardından fındık tüccarını çağırıp emanete veriyoruz."

Mevsimlik tarım işçisi Gülbeyaz Kuzu da fındık toplamanın zor olduğunu belirterek "Ama ben işimden memnunum, severek yapıyorum." dedi.

Yakupcan Gökdemir, harçlığını çıkarmak için çalıştığını dile getirerek "Malatya'da bilgisayar mühendisliği okuyorum. Aileme destek vermek için burada çalışıyorum. Fındık toplamak zor. Sıcağın altında, kolay iş değil." diye konuştu.

Gölcük ilçesinde de fındık üreticileri, mahsullerini toplamaya başladı.

Bahçesinde yetiştirdiği fındıkları ailesiyle toplayan Mehmet Ünal, bu yıl yağmurun yeterince etkili olmaması nedeniyle fındık rekoltesinin düşük olduğunu kaydetti.

Verimi artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Ünal, "Geçen yıl fındık daha fazla olmuştu. Bu yıl üretim azaldı. Bu nedenle fındıkları toplayarak iş yerimizde satmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kandıra kocaeli Ekonomi Gölcük Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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