Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Filistinli Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

Kocaeli'de Filistinli Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de Yetim Vakfı tarafından Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, gençler ve çocuklar Filistin bayrakları çizerek destek mesajları yazdı.

Kocaeli'de Yetim Vakfı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, vakıf gönüllüleri ve vatandaşlar destek verdi.

Meydandan geçen gençler ve çocuklar, yerdeki uzun tuvalin üzerine Filistin bayrakları çizdi, renkli boyalarla destek içerikli mesajlar yazdı.

"Psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok"

Vakıf gönüllüsü Yasemin Alkan, yaptığı açıklamada, Filistin'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşadığını söyledi.

Alkan, yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze'nin insanlığın utanç tablosu olduğunu belirten Alkan, başta İslam ülkeleri olmak üzere kınamanın ötesine geçilmemesinden cesaret bulan işgalcilerin her geçen gün daha da çirkinleştiğini kaydetti.

Gazze'ye karşı başlatılan soykırımın üzerinden bir yıl geçtiğine işaret eden Alkan, "Bölgenin tamamı yerle bir edilmiş durumda ve bölge halkının en az yüzde 2'si artık hayatta değil. Psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok." dedi.

Alkan, Filistinli çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesiyle vadedilen doğal haklarından tamamen mahrum durumda olduğuna dikkati çekerek, "Bugün burada Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki bütün kardeşlerimizin seslerini duyurmak ve onların haklarının teslim edilmesi ve bu zalimce saldırıların ve işgalin sonlandırılması için 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde bir araya geldik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dualarını, güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallerimize resmettik. Rabbimizden niyazımız, bu zulüm ve işgalin tez vakitte son bulmasıdır. Sadece Filistin'deki çocukların değil; Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan ve Yemen'deki bütün çocukların özgürce oyun oynayacakları, kendilerini güven içerisinde hissedecekleri güzel günlere kavuşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma Politika Filistin kocaeli Güncel Yaşam Çocuk Gazze

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat

 Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor

Hizbullah, Seyfettin'den haber alamıyor! Herkesin aklında aynı şüphe var
Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Çelik VİDEOSU'nda ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE! Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu? Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 3. bölüm SON BÖLÜM HD kesintisiz izleme linki var mı? Gönül Dağı 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 147. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Cinsel içerikli VİDEOSU çıkan hakemler kim, (TFF) isimleri ne? O.E. ve E.K. VİDEOSU yayınlandı mı (Uygunsuz)? Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti? Hakem Elif Karaarslan kimdir, İnstagram hesabı ne, kaç yaşında, hangi maçları yönetti? Kadın hakem Elif Karaarslan VİDEOSU yayınlandı mı? 7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title