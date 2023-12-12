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Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlenecek

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Kocaeli'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri tarafından düzenlenecek olan yürüyüşe tüm vatandaşlar destek çağrısında bulunuldu.

Kocaeli'de, Filistin'e Destek Platformu üyeleri tarafından 16 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da " Filistin'e Destek Yürüyüşü" yapılacak.

İzmit ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin'de insanlık dramı ve zulmü yaşandığını belirterek, orada enkazdakiler hariç 17 binin üzerinde insanın öldürüldüğünün tespit edildiğini söyledi.

Bunun bir insanlık ayıbı olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, "Burada o insanlar öldürülmüyor, bir insanlık öldürülüyor dünyanın gözü önünde, insan haklarından dem vuran Avrupalıların, Batılıların, gelişmiş ülkelerin gözü önünde maalesef insanlık yok ediliyor. Bu Batılıların maskeleri düştü, esas kirli yüzleri göründü. Demokrasi adına söz ediyor, insan haklarından dem vuruyorlar. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ydü, herkes İnsan Hakları Günü'nü kutladı ama bu tarafta insanlar yok ediliyor, bir insanlık yok ediliyor. Buna seyirci kalınıyor." ifadesini kullandı.

Tanrıverdi, Gazze'nin yok edilmeye çalışıldığını ve orada soykırım yapıldığını dile getirerek, "Gazze düşerse Filistin toptan düşer. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'mız ilk kıblemiz gider. Dünyada artık hiç kimse insanlık adına bir cümle kuramaz. Özgürlük adına bir cümle kuramaz. Demokrasi adına bir cümle kuramaz. Bu mesele sadece Filistin'in, bölgenin meselesi değil dünyanın meselesidir. İnşallah dünya bunun farkına vardı." diye konuştu.

"Vatandaşlarımıza yürüyüşümüze destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz"

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, İsrail'in Gazze'de katliam ve soykırım gerçekleştirdiğini belirterek, bu yaşananlara sessiz kalmanın da aynı derecede zulüm olduğunu kaydetti.

Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de insanlık vicdanının, Filistinlilerin yanında olduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Yürüyüşümüz 16 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Fevziye Camisi önünden başlayacak ve Anıtpark'ta HAK-İŞ Genel Başkanı'mızın Filistin'e Destek Platformu adına yapacağı konuşma ve duayla sona erecek. Kocaeli'de bulunan bütün sivil toplum temsilcilerine, yerel ve ulusal basınımıza ve Kocaeli'deki bütün vatandaşlarımıza yürüyüşümüze destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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