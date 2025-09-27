Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Haberler

Kocaeli'de, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya geldi. Yürüyüşe Kocaeli Valisi ve belediye başkanları da katıldı.

Kocaeli'de, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş düzenlendi.

Kemalpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kent Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Meydanın ortasında çizilen alanda toplanan katılımcılar, taktıkları siyah, kırmızı, yeşil ve beyaz renkli şapkalarla Filistin haritasını sembolize eden bir görsel oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kartepe Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Özkan Işıksoy grup adına açıklama yaptı.

Zaman zaman filodaki gazetecilerle telefon bağlantısı kurularak, son duruma ilişkin bilgi alındı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
