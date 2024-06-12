Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

KOCAELİ'de çok sayıda kişi, Filistin'e destek için bir araya geldi. Kentin 3 noktasından başlayan yürüyüşlere katılanlar, SEKA Park'ta buluştu.

Kocaeli'de 200'den fazla sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla 'Büyük Filistin Eylemi' gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi, kentin 3 noktasında bir araya gelerek SEKA Park'a yürüyüş gerçekleştirdi. Bazıları İzmit Körfezi'nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu vapurunun da bulunduğu 100'e yakın tekne ile deniz aracına Türkiye ve Filistin bayrakları asarak SEKA Park'a geldi. Yürüyüş Uçurma Tepesi'nde sona erdi.