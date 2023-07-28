Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye Finansman Sağlayan 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Evlerde yapılan aramalarda ise çeşitli para birimleri, dijital materyaller ve örgüte ait belgeler ele geçirildi.