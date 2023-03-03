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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle bir şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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