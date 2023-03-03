Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle bir şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.