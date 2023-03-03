Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Güncel Haberler
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle bir şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel