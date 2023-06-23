Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda, 'ByLock' kullandığı ve örgüt üyeleriyle sabit hatlardan görüşme yaptığı tespit edilen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ'de, FETÖ/PDY operasyonunda, ' Bylock' kullandığı ve örgüt üyeleriyle sabit hatlardan görüşme yaptığı tespit edilen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütünün kripto haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı ve sabit hatlardan örgüt üyeleriyle telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel