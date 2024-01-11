Kocaeli'de FETÖ/PDY Operasyonu: 2 Tutuklama
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon sonucunda şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.