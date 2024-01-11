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Kocaeli'de FETÖ/PDY Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon sonucunda şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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