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Kocaeli'de FETÖ'den Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de FETÖ'den Firari Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli'de, FETÖ'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.T., jandarma operasyonu ile yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T'yi, Körfez ilçesinde operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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