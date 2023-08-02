Kocaeli'de feci kaza: Devrilen tırdan fırlayan sürücü hayatı kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı dönemeyen tır yan yattı. Devrilen tırdan yola fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara İstikameti Dilovası rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Adih Zeybek idaresindeki 34 VS 3358 plakalı tır virajı dönemeyerek yan yattı. Sürücü Adih Zeybek devrilen tırdan yola fırladı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerinde adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Adih Zeybek'in hayatını kaybettiği edildi. Yapılan incelemelerin ardından Adih Zeybek'in cansız bedeni cenaze nakil aracına yüklenerek morga kaldırıldı.

Kazadan dolayı D-100 kara yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerince trafikte kontrollü geçişler sağlandı. Öte yandan feci şekilde hayatını kaybeden tır sürücüsünün, cansız bedeninin vücut bütünlüğünü kaybettiği kaydedildi.