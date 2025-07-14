Kocaeli'de Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu geçişinde 2 otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişinin ve yaralanan TIR sürücüsünün kimlikleri belli oldu. TIR'ın dorsesindeki konteynerin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile Okan Demir'in kaza yerinde, araçtaki Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin'in ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen TIR sürücüsü Şahin Karakaş'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erol POLAT/DİLOVASI(Kocaeli),