Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir fabrikanın tadilatında çalışan R.H, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü.
R.H'nin düştüğünü gören fabrika çalışanları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
AA / Esmer Geçal - Güncel