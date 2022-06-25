Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı. Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir fabrikanın tadilatında çalışan R.H, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü. R.H'nin düştüğünü gören fabrika çalışanları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. AA / Esmer Geçal - Güncel Kocaeli Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.