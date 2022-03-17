Kocaeli'de fabrikada köpeğin saldırdığı 2 işçi yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de fabrikada köpeğin saldırdığı 2 işçi yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de fabrikada köpeğin saldırdığı 2 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada köpeğin saldırması sonucu yaralanan iki işçi tedavi altına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada köpeğin saldırması sonucu yaralanan iki işçi tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi Plastikçiler OSB 2. Cadde'de plastik üreten fabrikada zincirini koparan Kangal köpeği, işçi M.D'nin (40) elini ve kolunu ısırdı.

Durumu fark ederek arkadaşına yardımcı olmaya çalışan Y.A. (48) da kollarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Gebze, işçi, OSB, Güncel, Haberler

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