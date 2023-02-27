Kocaeli'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Balcık Mahallesi Papatya Sokak'ta faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.