Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Balçık Mahallesi Papatya Sokak'ta faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye merkez ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, fabrikada soğutma çalışması gerçekleştiriyor. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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