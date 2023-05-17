Kocaeli'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Gebze'de duş kabini üreten fabrikanın bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Koşuoğlu Caddesi'ndeki fabrikanın bahçesinde atık malzemeler alev alarak yanmaya başladı.

Durumu fark eden fabrika çalışanları durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye, yangının fabrikaya sıçramaması için önlem alarak soğutma işlemi de yaptı.